Sote-mietintöjen valmistumisella alkaa olla kiire – "Juomatauon jälkeinen kaarre tekemättä"

– Tänään on istuttu aamukahdeksasta puoli seitsemään illalla. Kyllä täällä on tehty kaikki, että tämä mittava kokonaisuus valmistuisi, sanoo puheenjohtaja Krista Kiuru.

Poliittista linjattavaa riittää vielä, mutta Kiurun mukaan työ on nyt loppumetreillä.

– Maraton on melkein juostu, mutta juomatauon jälkeinen viimeinen kaarre on vielä tekemättä.

Saarikko ei yllättynyt lisäajan tarpeesta

– Olisihan se ollut ihan älyttömän mukava uutinen kuulla, että tämä vaihe olisi saatu päätökseen. Mutta tiedän, että valiokunnassa on tehty paljon töitä ja kokoukset ovat olleet pitkiä, ja käsiteltävät asiat suuria. Tavoite on tehdä huolellista työtä. Siitä, miksi näin nyt on, vastaa varmasti parhaiten valiokunnan puheenjohtaja, Saarikko sanoo.