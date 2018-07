Sotilaiden yksityistietoja levittänyt sovellus "pystyy päättelemään, milloin ollaan kotona" – Näin tavallisen urheilusovelluksen käyttäjän kannattaa toimia

Viime päivinä on kohuttu suomalaisen Polarin fitness-sovellus Flowsta, joka on paljastanut käyttäjiensä arkaluontoisia sijaintitietoja. F-Securen tietoturvajohtajan mukaan paljastusten taustalla on ollut käyttäjän valinta jakaa arkaluonteisia tietoja.



– (Mediassa) on annettu sellainen kuva, että ne (urheilusovellukset) vuotavat ihan kaikki tiedot, ja käytännössä tilanne on ollut se, että käyttäjä on itse halunnut jakaa treeninsä, F-Securen tietoturvajohtaja Erkka Koivunen toteaa MTV:n Huomenta Suomessa.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Koivusen mukaan eurooppalaisissa urheilusovelluksissa, kuten suomalaisessa Polarissa, asetukset ovat lähtökohtaisesti yksityisiä.



– Ja jos haluan jakaa yksittäisen treenin, mun täytyy tehdä siitä tietoinen päätös.



Kohuttu paljastus onkin koskenut lähinnä sotilashenkilöstöä, sillä tutkimuksissa on selvinnyt, että sovelluksen tietojen avulla on mahdollista selvittää satojen sotilaiden ja tiedustelutyöntekijöiden kotiosoitteet.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Kaikkea ei kannata jakaa

Koivusen mukaan myös tavallisen tallaajan kannattaa harkita urheilusovellusten tulosten jakamista, sillä pahimmillaan niiden avulla voidaan selvittää kotiosoite.



– Lähtökohtaisesti varmaan koti ja läheiset on se, mitä halutaan ensisijaisesti suojata. Treeniohjelman kautta pystyy päättelemään, milloinka sitä ollaan kotona ja missä se koti ylipäätään on. Ja jos se on mielenkiintoisella postinumeroalueella, murtomiehet käyvät sitten helpommin siellä kotona vierailemassa.



Koivusen mukaan tietosuoja-asetuksiin kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota, jos oman yksityisyyden suojaaminen on tärkeää esimerkiksi työn vuoksi.



”Kannattaa valehdella tietonsa”



Yhtenä keinona suojata omaa yksityisyyttään urheilusovelluksissa on Koivusen mukaan omien tietojen valehtelu.