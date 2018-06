Sotkamon ABC:n polttoainekatastrofin syy selviämässä: "Logistisessa ketjussa on monta tekijää"

Erityisen haitallista tämä on dieselautoille, bensiiniautoillekin syntyy haittaa, mutta remontti jää yleensä pienemmäksi kuin dieselissä.

Selvittelyt pitkällä

ABC-ketjujohtaja Antti Heikkinen kertoo MTV Uutisille, että heillä on jo hyvä käsitys tapahtumien kulusta ja virheen synnystä, mutta selvityksiä jatketaan silti vielä.

– Tärkeintä on oppia tapahtuneesta ja pyrkiä varmistamaan, että vastaava ei enää koskaan toistuisi, sanoo Heikkinen.

– Logistisessa ketjussa on monta tekijää. Kun polttoneste kuljetetaan terminaalista bensiiniasemalla ja siirretään siellä säiliöihin, niin siinä ketjussa on monta eri kohtaa, jossa virhe on voinut tapahtua, kertoo Heikkinen.