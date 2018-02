Sovittelijan toimistossa ruuhkaa – useita lakkoja uhkaamassa

Pankkialan työehdoista on neuvoteltu jo useita kuukausia. Osapuolet palaavat nyt kolmen viikon tauon jälkeen sovittelupöytään katsomaan, päästäisiinkö neuvotteluissa nyt eteenpäin. Kiista on erittäin vaikea, sillä siinä on kyse pankkialalle tuoreen asian eli viikonlopputyön ehdoista.