SPR lähettää humanitaarista apua Etiopiaan – varat katastrofirahastosta

– Monilla väkivaltaisuuksia paenneilla ihmisillä on tuskin mitään mukanaan, ja he kärsivät huonoista elinoloista. He ovat majoittuneet esimerkiksi täyteen ahdettuihin kouluihin, toimistoihin ja kirkkoihin, ja he joutuvat nukkumaan pelkällä lattialla. Myös vedestä ja saippuasta on pulaa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi tiedotteessa.