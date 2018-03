SPR:n Veripalvelu toivoo luovuttajia myös pääsiäisen aikaan

Hän kehottaa kuitenkin Veripalvelusta viestin tai puhelun saavia harkitsemaan, ehtisivätkö he luovuttaa verta.

Kaikki muutkin luovuttajat ovat enemmän kuin tervetulleita. Sairaaloissa oli viime viikolla tavallista suurempi tarve verelle, ja pääsiäisviikolla on vähemmän verenluovutuspäiviä kuin tavallisina viikkoina.

Lisäksi Veripalvelulla on käynnissä kampanja, jolla houkutellaan afrikkalaistaustaisia uusia luovuttajia. Pastila selittää, että eri etnisyyksillä esiintyy harvinaisia, heille ominaisia veriryhmiä. Tämä koskee niin suomalaisia kuin esimerkiksi Afrikan tai Aasian eri osissa eläviä.

– Suomessa on paljon maahanmuuttajataustaista väestöä, ja toivomme tästäkin ryhmästä luovuttajia, koska verelle on tarvetta.

Pastilan mukaan alkuvuosi on ollut vähän edellisvuodesta poikkeava, koska sairaalat ovat useina viikkoina tarvinneet enemmän punasoluja kuin Veripalvelussa on ennustettu tai mihin on varauduttu.