Starbucksissa pidätetyt miehet pelästyivät poliiseja: "Pelkäsimme henkemme edestä"

Nelson kertoo odottaneensa kahvilassa Robinsonia, jonka on tuntenut lapsesta saakka. Heidän oli tarkoitus tavata kahvilassa kolmas ihminen, jonka kanssa heillä oli sovittuna bisnesneuvottelu.

Miehet odottelivat kolmatta miestä pöydässään, kun tarjoilija kysyi, tarvitsisivatko he apua. Miehet kieltäytyivät ja kertoivat odottavansa tapaamista.

"Rotusyrjintä vuonna 2018"

Starbucksissa tapahtunutta pidätystä on kommentoitu muun muassa sanomalla, että se ”näyttää, mitä on rotusyrjintä vuonna 2018”.

Starbucks aikoo sulkea toukokuussa kaikki 8000 kahvilaansa Yhdysvalloissa yhden päivän ajaksi. Tuolloin on tarkoitus kouluttaa henkilökuntaa ja kitkeä ennakkoluuloja.

– Tarvitsemme erilaista toimintaa, emme sanoja. On aika keskittyä ja ymmärtää, mitä oikeasti on tapahtumassa. Me haluamme yhä istua pöydän ääreen, Robinson sanoo.