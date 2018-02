Start up -yritysten työntekijät -14 asteen pakkasessa: Kulkeeko myyntipuhe avannossa?

Polar Bear Pitching -tapahtumassa valittiin eilen kilpailun 12 finalistia, joiden on määrä pitää myyntipuheensa tänään. Kilpailussa on osanottajia ympäri maailmaa.

– Kylmyydestä huolimatta tarinan pitää olla kunnossa eli tiedetään, mitä puhutaan ja kenelle puhutaan eli yleisö pitää aina ottaa huomioon. Meidän pitchaajista ei lainkaan huomaa, että he ovat avannossa. He puhuvat niin hyvin, Sorvari kehuu.

– Esimerkiksi virolainen start up -yritys esitteli ruokailuvälineitä, jotka voi syödä. Sitten meillä on yritys, joka on keksinyt idean päivittää nettisivuja pelkän sähköpostin avulla. Meillä on myös yritys, joka on keksinyt kasvin tarpeen mukaan säädeltävän valon, luettelee Sorvari mielenkiintoisia ideoita.