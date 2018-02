Stockmann toistuvasti kohujen keskellä – toimitusjohtaja Veijalainen: "Herätämme paljon intohimoja"

– Olemme olleet 155 vuotta osa suomalaista yhteiskuntaa. Rima on meillä korkeammalla kuin muilla toimijoilla, Veijalainen sanoo MTV:n Uutisextrassa.

– Herkun myynti on varmaankin emotionaalisin transaktio, jossa itse olen ollut mukana, pitkän linjan yritysjohtaja sanoo.

Stockmannin Herkku on ollut runsaan kuukauden S-ryhmällä, joten asiakkaiden reaktioista ja myyntiluvuista ei voi vielä tehdä johtopäätöksiä. Veijalainen luottaa, että S-ryhmä tekee Herkusta eurooppalaista huipputasoa olevan ruokakaupan.

– Emme olisi koskaan suostuneet tähän, jos meille ei olisi taattu, että ruokakaupan laatu pysyy yhtä korkealla kuin se on ollut.

Kuulu lelukauppa sai lähteä nopeasti

Stockmannin omistamissa tavarataloissa noin 25 prosenttia neliöistä on vuokralaisilla. Veijalaisella ja hänen henkilöstöllään on kova työ vaalia Stockmannin brändiä, kun saman katon alla on useita yrityksiä.