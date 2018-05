Hallitus esittää Suomen Tietotoimistolle 1,5 miljoonan euron tukea

Tarkoituksena on turvata uutistoiminnot murrosvaiheessa.

Muutos olisi historiallinen 130-vuotiaassa tietotoimistossa, jota on tähän asti rahoitettu yksityisin varoin asiakasmedioiden kanssa tehdyillä sopimuksilla. STT on menettänyt viime vuosina useita asiakkaitaan ja sen toiminnan jatkuminen on ollut vaakalaudalla.