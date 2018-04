Sukupuolensa korjannut pappi Marja-Sisko Aalto jäämässä eläkkeelle – kertoo nyt elämänsä kipeimmistä hetkistä: "Olisin ollut liian riskaabeli valinta"

Yhä useampi haluaa korjata sukupuoltaan

Sukupuolenkorjausleikkaukset ovat kasvussa Suomessa. Iltalehti kertoo, että viime vuonna hoitoihin on hakenut yli tuhat ihmistä.



Marja-Sisko Aalto sanoo määrän kasvun olevan osin hänen omaa syytään. Oman prosessinsa aikana hän tapasi purnata siitä, että joka paikkaan piti jonottaa.



– Minulle sanottiin, että oma syysi, kun nyt jonossa on moninkertainen määrä. Esimerkin voima on valtava. Tällaista hätää ja kärsimystä on ollut hirveästi piilossa kaapissa, ja nyt pikkuhiljaa tullut esiin. 10-15 vuotta sitten tämä oli vielä jonkinlainen tabu.