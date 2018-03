Suloinen hylkeenpoikanen köllötteli auringossa – "Halli sattui valitsemaan niin, että syntymäkunta on Helsinki"

Suomenlahdella on viimeisimpien laskujen mukaan yhteensä 770 harmaahyljettä. Laji synnyttää Sipilän mukaan mielellään avojäälle niin, että lähellä on avovettä.

– Tällä kertaa halli on sattunut valitsemaan niin, että kuutin syntymäkunta on Helsinki. Helsingin rannikolla on ollut hyvää kiinteää synnytysjäätä, Sipilä kertoo.



Jääolosuhteet ovat tällä hetkellä kuuteille erittäin otolliset. Toinen, Eetuksi ristitty yksilö bongattiin Hernesaaren edustalta tiistai-iltapäivänä. Ei ole varmuutta siitä, onko Lauttasaaresta bongattu hylje sama yksilö kuin Hernesaaressa nähty.