Suomalainen kasvihuonevihannes kamppailee luomutunnuksestaan

Luomuala pyrkii löytämään ratkaisun, joka sallisi luomun viljelemisen kasvihuoneissa jatkossakin. Pohdinnassa on esimerkiksi se, riittäisikö sorakerros maapohjassa EU:lle. Se voisi eristää riittävästi lämpöä.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen korostaa, että kyse on siitä, onko ratkaisu yrittäjille kannattava.

– Tämän hetken käsityksen mukaan sadon määrä putoaa merkittävästi. Meillä on hiukan erilainen talvi kuin muissa maissa, joissa luomuna kurkkua ja tomaattia kasvatetaan. Tanskakin on jo aivan eri tarina, se on tuhat kilometriä etelämpänä, Jalkanen sanoo.