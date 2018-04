Suomalaisen Heikin keksintöä ylistetään The New Yorkerissa – "Laite on nerokas"

Yksinkertainen, mutta New Yorkerin suorastaan nerokkaaksi ylistämä laite on levinnyt jo yli sataan maahan ja se on rekisteröinyt useamman kuin 600 mijoonan asiakkaan vastauksen. Tämän niin kutsutun HappyOrNot-näppäimistön kehitti suomalainen Tampereella asuva Heikki Väänänen. Hän kertoo New Yorker -lehdelle keksineensä idean jo 15-vuotiaana, mutta toteuttaneensa keksintönsä ystävänsä kanssa vasta vuosia myöhemmin.