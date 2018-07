Suomalaiset arvioivat: Vladimir Putin onnistui Helsingin huippukokouksessa Donald Trumpia paremmin

Helsingin huippukokous on herättänyt paljon keskustelua etenkin, koska Trump sanoi Putinin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei usko Venäjän vaikuttaneen maansa vaaleihin. Kokouksen jälkeisinä päivinä Trump on kertonut tulevansa hyvin toimeen Putinin kanssa ja sanonut, ettei Venäjä ole uhka Yhdysvalloille. Toisaalta, hän on myös pyörtänyt mielipiteensä ja todennut Venäjän todella sotkeutuneen maansa presidentinvaaleihin.