Suomalaisilta pyydetään muurahaistietoa – elinympäristöt yhä mysteeri tutkijoille

Yhdessä noin metrin korkuisessa pesässä asuu puoli miljoonaa tupsukekomuurahaista. Siis saman verran kuin Helsingissä on asukkaita. Vaikka jokainen suomalainen on nähnyt muurahaisia, uutta tietoa kaivataan.

– Se on joka kerta kun avaa tällaisen paketin, se on niin kuin pikkunen jouluaatto. On jännä nähdä, millä tavalla ihmiset ovat paketoineet, minkälaista tietoa he ovat lomakkeeseen laittaneet ja minkälaisesta paikasta muurahainen on kerätty ja sitten vielä viimeiseksi mikä muurahainen se loppujen lopuksi oli.