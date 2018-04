Suomalaiskaksikko kehitti miljoonien hotellihuoneiden ovia ympäri maailman avaavan laitteen – Video: Näin se toimii

Kuulosta agenttitarinalta, mutta tällainen tietoturva-aukko on löytynyt miljoonissa hotellihuoneissa käytetyistä sähkölukoista. Aukko on mahdollistanut hotellin avainkortin muuttamisen yleisavaimeksi.

Lavastettu tilanne, jossa hakkeri avaa hotellihuoneen lukon laitteella, jossa on hotellin yleisavain.

Haavoittuvia sähkölukkoja on myös suomalaishotelleissa, kertovat tietoturvayhtiö F-Securen tietoturvatutkijat Tomi Tuominen ja Timo Hirvonen.

He löysivät haavoittuvuuden tutkittuaan asiaa satunnaisesti 15 vuotta.

– Enemmän kuin kerran elämänsä aikana hotellissa majoittunut suomalainen on hyvin todennäköisesti ollut hotellissa, jossa tällainen kortti on ollut käytössä, Hirvonen sanoo.

– Hotellihenkilökunta ei ottanut asiaa hirveän vakavasti. Meille sanottiin, että he olivat tutkineet hotellihuoneen lukon, eikä siitä löytynyt jälkiä luvattomasta avaustapahtumasta tai fyysisiä jälkiä, Tuominen sanoo.

Aukko markkinajohtajan lukoissa



Haavoittuvuus löydettiin Vision by Vingcard -sähkölukoista, joita valmistaa lukkojätti Assa Abloy Hospitality. Se on yksi kolmesta maailman johtavasta hotellialan toimijasta. Hospitalityn verkkosivuilla kerrotaan, että sen tuotteita on yli 42 000 rakennuksessa yli 160 maassa. Tuotteiden sanotaan suojaavan päivittäin yli viittä miljoonaa hotellivierasta.