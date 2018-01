Suomalaismatkaajien kolmen päivän lentohelvetti Kanarialla: Lapsi sairaalaan, vanhuksia pyörtynyt – "Meitä pidettiin kuin vankeina"

"Siellä oltiin kuin vankeja"

Lapsilla nestevajausta, vanhuksia pyörtyi

Vain kolme tuntia unta piinan jälkeen

– Majoitus on vaihtunut monesti, sitä on oltu tienpäällä ja lentoasemalla enimmäisosa ajasta. Ei olla saatu oikein nukkua, mies valittelee.

Mies kertoo, että lentokentällä matkailijoille on jaettu lakisääteisiä ateriakuponkeja, mutta niitä ei ole voinut käyttää: "Kupongit ovat tulleet niin myöhään, että vain yksi paikka on ollut auki. Sieltäkin on loppunut välillä tavara ja kupongitkin ovat jääneet käyttämättä."

TUI pahoittelee

Matkailijat kotiin tänään?

– Viimeisin tieto, mitä meille on tullut ja asiakkaille ilmoitettu, että uusi lähtöaika on paikallista aikaa 18.25, jolloin Las Plamasiin tulee Lissabonista toinen kone miehistöineen. He lentävät Portugalin kautta Suomeen, jossa on välilasku, jotta miehistön lepoaika saadaan täyteen. Ouluun he saapuvat paikallista aikaa neljältä aamuyöllä, Pajunen arvioi.