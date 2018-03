Suomalaismies aiheutti yli 450 miljoonan vahingot pankille: Kuvailtu pahamaineisimmaksi huijaripankkiiriksi – nyt hän vastaa syytöksiin

Nyt Stenfors on kirjoittanut kirjan, jossa hän vastaa syytöksiin.

Esimies huomautti, että hänenkin työnsä on vaakalaudalla.

Paineet työssä valtavat – ”Pankki aliarvioi kykyni tehdä ihmeitä”



Pankki teki kuitenkin finanssikriisin jälkeen kovia tappioita ja odotukset työntekijöitä kohtaan olivat kovat. Investointipankki selvisi vuoden 2008 finanssikriisistä Stenforsin mukaan vain siksi, että Bank of America osti sen.

"Yliarvioi kykyni tehdä ihmeitä"

Ryöpytettiin lehtien sivuilla: Omasta versiosta täytyi vaieta



Stenfors ei osannut tuolloin aavistaa, että asia oli vuotamassa medioiden tietoon. Jo maaliskuussa New York Timesin sivuilla ilmestyi artikkeli "Merrill Lynchin salaiset tappiot johtivat kauppojen tutkintaan".

Artikkelissa puitiin Stenforsia, Bank of Americaa ja Merrill Lynchin neljännen kvartaalin tappioita ja maksettuja bonuksia.

”Olisi pitänyt kertoa esimiehelle aiemmin”



Stenfors sai väitöstutkimuksensa Determining the LIBOR: A Study of Power and Deception (Libor-koron määrittäminen: tutkimus vallasta ja vilpistä) valmiiksi vuonna 2013.