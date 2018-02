Suomalaisnainen retuutti näyttelykoiraa kuin märkää rättiä – julkaistu video synnytti someraivon: "En ymmärtänyt, miltä se voi ulkopuolisen silmin näyttää"

Koiran käsittelijä kiistää retuuttamisen



”Se kerta kaikkiaan juntturoi”



Joutui somemyrskyn silmään



– Mitä on tapahtunut, on se että vastaan panevaa koiraa on kävelytetty pätkä väkisin. Näyttelyalueella ja muuten koira on ollut normaalisti ja leikkinyt koirakavereiden kanssa. Olin ajattelematon kun en ymmärtänyt, miltä se voi ulkopuolisen silmin näyttää, hän sanoo.