Suomalaispoliitikkojen mielestä Trump oli huonosti valmistautunut huippukokoukseen – Halla-aho: "On surullista katsella sitä tapaa, jolla media suhtautuu Trumpiin"

Halla-ahon mukaan median suhtautuminen Trumpiin on lähtökohtaisesti vihamielistä. Trumpin tulisi ottaa asia enemmän huomioon.

– On aika surullista katsella sitä tapaa, jolla media on suhtautunut Trumpiin tämän huippukokouksen ympärillä. Lyhyesti sanottuna kaikki, mitä Trump sanoo ja tekee, on väärin.