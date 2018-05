Suomalaista tekniikkaa lähetetään syksyllä kohti Merkuriusta – avaruusmatka kestää 7 vuotta

Mukana on myös Japanin avaruusjärjestön luotain, joka tutkii planeetan magneettikenttää, joka on luonteeltaan varsin erikoinen. Kenttä on noin kolme kertaa voimakkaampi pohjoisella kuin eteläisellä pallonpuoliskolla. Lisäksi on erikoista, että Merkuriuksella yleensä on magneettikenttä, koska pienillä planeetoilla ei sellaista yleensä ole.