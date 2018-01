Suomalaistähdeltä hieno ele 5-vuotispäiviään juhlineelle helsinkiläispojalle – "Pienen Patrik Laine -fanin unelma kävi toteen"

Coltin 5-vuotissyntymäpäivät muuttuivat ikimuistoisiksi, kun hän sai erityisen lahjan suurelta idoliltaan. Laine lähetti pojalle lahjaksi pelipaidan sekä kortin, jossa hän toivottaa pojalle onnea. Kortissa on myös Laineen nimikirjoitus ja kaiken lisäksi mukana oli vielä Laineen pelaajakortti.

Laine on tehnyt aiemminkin hyviä tekoja muiden eteen. C More -kanavalla selostajana ja juontajana tunnettu Camilla Nordlund, 30, paljasti vuosi sitten juuri ennen joulua, että hän sairastaa syöpää.