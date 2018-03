Suomalaisturistien tunnelma Kap Verdellä alkaa kiristyä – osa pääsee kotimatkalle aiemmin: "Kohtuutonta odottamista"

Paluulentoa on siirretty useaan otteeseen. Kohteeseen alun perin suunniteltu lento peruuntui eilen moottorivian takia, ja korvaavien koneiden saapuminen Vaasaan viivästyi kerrotusta aikataulusta.

Ensimmäisen koneen on määrä laskeutua Salin saarelle kello 00.30 Suomen aikaa. Toinen koneista saapuu määränpäähän kaksi tuntia myöhemmin, sillä matkayhtiön mukaan se joutuu tekemään välilaskun tankkauksen takia.

"Aika heikko suoritus"

Kotimatkaansa odottava Sami Junnila on pettynyt matkayhtiön toimintaan. Heidät on sijoitettu jälkimmäiseen koneeseen.

– Aika heikko suoritus tämä on. Lähes 60 tuntia alkaa olla kohtuutonta odottamista. Etenkin lapsille tulee pettymyksiä, kun lähtö siirtyy koko ajan.

Junnila ihmettelee myös, millä perusteella asiakkaat on jaettu koneisiin. Hän kertoo tivanneensa vastausta matkaoppailta, mutta asiasta on vain sanottu, että jaon on tehnyt matkayhtiö.