"Suomea ei pystytä takavarikoimaan huumeettomaksi" – poliisi ja päihdetyöntekijä samaa mieltä tärkeimmästä puuttumistavasta

Huomenta Suomen lähetyksessä selvitettiin, millaista on kannabiksen käyttö Suomessa.

Hänen mukaansa poliisi on kerännyt aktiivisesti tietoa huumausaineen mahdollisista käyttäjistä.

Nuoria ohjataan puhutteluihin

– Poliisin on erityisesti huolehdittava siitä, ettei tutkintatoimenpiteistä aiheudu alaikäiselle tarpeetonta haittaa koulussa tai muussa hänelle tärkeässä ympäristössä. Tarpeettomasti vahinkoa tai haittaa ei saa esitutkintatoimenpiteillä kenellekään aiheuttaa, ja kenenkään oikeuksiin ei saa puuttua enempää kuin on välttämätöntä epäillyn rikoksen selvittämiseksi, hän toteaa.

– Tavoitteemme on lähestyä kohdetta mahdollisimman nopeasti, jotta huumeidenkäyttöön voidaan puuttua ja tavoitteemme on saada henkilö jättämään huumeet sikseen, hän kertoo.

Esimerkiksi Pietarsaaressa on myös sovittu, että alle 15-vuotiaidenkin osalta järjestetään sosiaaliviranomaisen lastensuojelun järjestämä vastaava tilaisuus.

Piilorikollisuutta

Huumausainerikollisuudessa on kyse niin sanotusta piilorikollisuudesta, minkä vuoksi tapaukset tulevat ilmi lähinnä poliisin oman aktiivisuuden ansiosta.

Suomea ei takavarikoida huumeettomaksi

– Faktaa kuitenkin on, että alueemme yläkouluikäisissä on huumausaineiden käyttäjiä ja huumausaineita – pääasiassa kannabista – on saatavilla helpostikin.