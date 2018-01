Suomeen on luotu Twitter-käyttäjien bottiverkosto, väittää F-Securen tutkija – asiantuntija pitää perusteluja heikkoina

Torstaina julkaistussa blogikirjoituksessa F-Securen tutkija Andy Patel kertoo löytäneensä presidentti Sauli Niinistön ja presidenttiehdokas Pekka Haaviston Twitter-seuraajien joukosta satoja käyttäjätilejä, jotka näyttävät tekaistuilta. Patel listaa kirjoituksessaan myös liudan muita suosittuja suomalaisia tviittajia, joita tekaistun oloiset käyttäjät ovat seuranneet. Joukossa on muun muassa pääministeri Juha Sipilä.

Tekaistuilta näyttävät käyttäjätilit on luotu vastikään. Patel uskoo niiden olevan niin sanottuja botteja, jotka kuuluvat laajempaan verkostoon.

Patelin analyysille kritiikkiä

Patel perustelee väitettään analyysilla, jossa bottitilit on pyritty erottelemaan oikeista Twitter-käyttäjistä tiettyjen ehtojen perusteella.

Analyysissa on tarkasteltu muun muassa sitä, millaisen nimen käyttäjät ovat valinneet, kuinka montaa tiliä käyttäjät seuraavat, kuinka monta seuraajaa käyttäjillä on ja kuinka monta tviittiä käyttäjät ovat julkaisseet. Patel on tarkastellut myös esimerkiksi sitä, ovatko käyttäjät vaihtaneet Twitterin oletusprofiilikuvan toiseen.