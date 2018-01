Suomeen saapui vaalitarkkailijoita niin länsi- kuin itänaapuristakin: "Meillä on lupa mennä mihin tahdomme, jopa suljettujen ovien taakse"

ETYJ:n alainen vaalitarkkailuun erikoistunut organisaatio Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) on todennut viime syksyn tarkastuskäynnin jälkeen, ettei Suomessa ole tarvetta vaalitarkkailuun näissä presidentinvaaleissa. Siitä huolimatta kaksi eri ulkomaalaista kansalaisjärjestöä jätti oikeusministeriöön hakemuksen vaalitarkkailusta Suomessa.