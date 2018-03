Suomeen tehdään avioeromatkoja – syinä eron saamisen helppous ja kohtuulliset kulut

– Suomessa avioerotilanteessa määrätään aniharvoin puolisolle elatusta maksettavaksi ja jos määrätäänkin, niin puhutaan hyvin pienistä summista. Toinen tärkeä asia on se, että avioehtosopimus on Suomessa erittäin kattava ja sen sovitteleminen on kohtuullisen hankalaa. Avioehtosopimus on hyvinkin tehokas asiakirja, jolloin puolisolla ei ole oikeutta toisen puolison omaisuuteen.