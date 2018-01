Suomen arvorakennusten kohtalo vaakalaudalla, purkutuomio myös suojelluille rakennuksille? "Joka kunnassa pitää pohtia tätä"

Tapiola on yksi Suomen kansallismaisemista ja rakennetun ympäristön helmistä: Kulttuurihistoriallisesti arvokas alue, jossa on useita kosteusvaurioituneita arvorakennuksia odottamassa päätöstä korjauksesta tai purkamisesta.

– Edes yhtään liioittelematta melkein jokaisessa Suomen kunnassa on vastaavan tyyppisiä kysymyksiä, kertoo Museoviraston kulttuuriympäristöpalvelujen osastonjohtaja Mikko Härö.

Tapiolan uimahallin on suunnitellut yksi Suomen tunnetuimmista arkkitehdeista, Aarne Ervi. Keskusaukiolla sijaitseva uimahalli on suojeltu asemakaavassa. Hallissa on korjaustöissä paljastunut odetettua laajempia kosteusvaurioita.