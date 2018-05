Suomen ensimmäinen sähköautojen drive in -elokuvailta keräsi kymmeniä sähköautoja Kirkkonummelle

Sähköautojen määrä kaukana tavoitteista

– Hyvää vauhtia se on kasvamassa. Prosenttiluvut ovat tosi hurjia, melkein tuplaantuu per vuosi, mutta kaukana ollaan vielä siitä, mitä voitaisiin olla, toteaa Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kari Kallonen.

Hinta ja saatavuus jarruttavat hankintoja

– Tavallisen kuluttajan näkökulmasta suurin este on se, että tarjontaa on tosi vähän ja se, mistä on tarjontaa, on kallista. Uskon kyllä, että markkinat hoitavat tämän lähivuosina. Tulee niin kova kilpailu, että sähköautojen hinnat laskevat, pohtii Kallonen.