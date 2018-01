Suomen ensimmäisen pandakaksikon nimet julki – voittajat valittiin tuhansien ehdotusten joukosta

Hoitajakaksikko tutustumassa pandoihin

– Pandanhoitajamme sekä eläinlääkärimme ovat päässet loppuviikolla pandojen luo Kiinaan. Sieltä saamme kuulumisia ja kuvia entistäkin enemmän tämän meidän kaksikkomme kautta. He tutustuttavat pandat kuljetuslaatikoihin sekä itseensä, jotta pandojen tulo olisi mahdollisimman helppoa.

Pandanhoitaja Anna Palmroth on kuvaillut pandapariskuntaa hauskaksi yhdistelmäksi.

– Uros on aktiivinen ja sillä on hyvä ruokahalu, naaras on kaunis ja urosta ujompi, Palmroth sanoi MTV:n Huomenta Suomessa viime vuoden puolella.