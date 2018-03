Suomen Kuvalehti ja Yle: Poliisi tutkii lahjusepäilyjä Nuorisosäätiössä

Epäilyt heräsivät toisessa tutkinnassa

Salpausselän Rakentajat on osa SSR-konsernia, joka on viime vuosina ollut Nuorisosäätiön tärkeä yhteistyökumppani monissa rakennushankkeissa eri puolilla maata, SK ja Yle kirjoittavat.

Maksettiinko pöytälaatikkoyhtiöille konsulttipalkkioita?

Yle ja SK kertovat, että poliisitutkimusten mukaan Salpausselän Rakentajat on maksanut miljoonia euroja konsulttipalkkioina virolaisille pöytälaatikkoyhtiöille. Näitä maksuja on kirjattu yhtiön verovähennyskelpoisiksi kuluiksi, mutta viranomaiset epäilevät laskujen olevan tekaistuja.

Tutkinnassa on selvinnyt, että kaksi virolaista pöytälaatikkoyhtiötä on myöntänyt useiden satojentuhansien eurojen lainat Haaron ja Nousiaisen yhtiöille. Virolaiset yhtiöt ovat samoja, joille Salpausselän Rakentajat on maksanut tekaistuiksi epäiltyjä konsulttipalkkioita, Yle ja SK kertovat.