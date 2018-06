Suomen oikeuden historiallinen päätös: Arvostettua pariskuntaa syytettiin noituudesta – talolla riehuikin tuntematon voima

Lisäsikö oikeuden päätös kansan uskoa paholaiseen?

Ylöjärven pirut olivat aikansa mediasensaatio. Sanomalehti Tampere pohti heti käräjäpäätöksen jälkeen 25. maaliskuuta 1885, lisäsikö oikeuden linjaus ihmisten uskoa paholaiseen.

– Paha vaan, ettei kukaan osunut saamaan itse kuulua pimeyden ruhtinasta ansaansa, että olisi voitu langettaa hän maallisenkin tuomioistuimen edessä edesvastaukseen aina moititusta käytöksestään. Mikä on kuitenkin pahempi, on täten, kun asian todellinen laita vielä jäi julkisuudelta salaisuudeksi, todellisen pimeyden ruhtinaan valta vähätietoisissa ja epäuskoisissa ihmisissä enempi vahvistunut. Eikä vielä kumma, että rahvas on kärkäs sellaista uskomaan, mutta kuuluvatpa jotkut valistuneemmatkin ihmiset olevan epäilyksessä.