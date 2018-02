Suomen olosuhteet voivat sekoittaa robottiauton – testejä tehty pikkubusseilla ja henkilöautoilla

Tämä on tulevaisuutta, johon Suomessa valmistaudutaan jo. Robottiautokokeiluja on tehty sekä henkilöautoilla että pikkubusseilla.

Pikkubussit ovat kyydinneet matkustajia esimerkiksi Vantaan asuntomessualueella ja Helsingin Hernesaaressa rannan ja Löylyn väliä. Espoo on suunnitellut ottavansa robottipikkubussin säännölliselle reitille tämän valtuuskauden aikana.

–Yhtenä merkittävänä kokeiluna ovat raskaan liikenteen rekka-ajot. Näitä ei ole vielä Suomessa, mutta kiinnostusta on, kertoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista.

Esimerkiksi Hollannissa on kokeiltu robottirekkoja, jotka voivat ajaa letkassa kuljettajan ohjaaman rekan perässä.

Lumipyry hämää autoa



Sillanpään mukaan kokeiluissa on todettu, että matkustajat uskaltavat nousta robottibussin kyytiin. Myös haasteita on tullut vastaan.

– Robottiauto on ohjelmoitu estämään törmäykset, ja liikenne voi pysähtyä esimerkiksi väärin pysäköityjen autojen takia.

Ongelmallista on myös se, etteivät autojen sensorit toimi kunnolla kovassa vesisateessa ja lumipyryssä. Arctic Challenge -hankkeessa tutkitaankin automaattiautojen toimivuutta kenttäkokeilla Lapissa. Hankkeessa on mukana sekä VTT:n että startup-yritys Sensible 4:n autoja.