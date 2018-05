Suomen Pankin ainutlaatuiset taideaarteet yleisön nähtävillä: "Ei mikään pankkiholvikokoelma, vaan jokapäiväisessä käytössä"

Taideasiantuntija ja Suomen Pankin taidetoimikunnan jäsen Markku Valkonen sanoo, että kokoelma on ainutlaatuinen.

Video: Asiantuntijat Suomen Pankista kertovat Huomenta Suomessa tarkemmin pankin uniikista taidekokoelmasta. Miten ja millä perustellea taidetta hankitaan?

– Se on varsin ainutkertainen historiallinen dokumentti, mutta se on myös hyvin elävä taidemuseokokonaisuus, jos museon nimitystä nyt voi käyttää. Se ei ole mikään pankkiholvikokoelma, vaan se on työtiloissa ja jokapäiväisessä käytössä pankin työhuoneista alkaen.

Kokoelmaa on koottu 1920-luvun lopulta alkaen. Aktiivisin vaihe kokoelma kartuttamisessa oli 1970-luvulta 1990-luvun lopulle.

Näin Suomen Pankki tukee taidetta



Pankki hankkii vuosittain yhdestä kolmeen taideteoksia ja sijoittaa ne eri tiloihin.

– Nykyään ajatuksena on se, että hankitaan eläviltä ja aktiivisesti työskenteleviltä taiteilijoilta. Se merkitsee tukea taiteilijoille ja taiteelle. Pyrimme siihen, että kokoelma elää nykyaikaa, ei lähdetä siitä, että täytetään historiallisia aukkoja vaan siitä, että se on elävä nykykokoelma, kertoo Suomen Pankin taidekerhon puheenjohtaja Jukka Valle.

Valkonen sanoo, että Suomen Pankin rakennus on haastava näyttelypaikka.

– Se on hieman hankala ripustaa, kun siellä on työtiloja. Siinä on monta seikkaa, jotka tekevät siitä haastavan, mutta erittäin monimutkaisen. Kokonaismiljöö on jo sellaisenaan taideteos.

Pääjohtajan taidemaulla ei ratkaisevaa vaikutusta

Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin taannoin Olli Rehn. Valle kertoo, että pääjohtajan taidemaulla ei yleensä ole isoa vaikutusta kokoelman sisältöön.



– Taidetoimikunnan puheenjohtajana on ollut pääjohtaja, ja toimikunnassa on kuusi jäsentä. Toimikunta äänestää taidehankinnoista ja pääjohtajalla on yksi ääni kuten muillakin jäsenillä. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kyllä sillä on pieni merkitys, Valle kertoo.



Markku Valkoselle Rehn on vakuuttanut jatkavansa Suomen Pankin taidehankinnoissa vallitsevalla linjalla. Valkonen pohtii, että jalkapallomiehenä tunnettu Rehn saattaa hankkia urheiluaiheista taidetta.