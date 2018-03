Suomen pienin K-Market toimii laskettelurinteessä: Pullaa ja makkaraa kuljetuskontista – "On monta kuvaajaa käynyt"

Itä-Rukalla, Saaruan rinteiden juurella aivan hiihtohissin vieressä sijaitseva kauppa on ollut toiminnassa joulukuusta lähtien. Kontin sisälle ei pääse, vaan tuotteet myydään kioskityyppisesti kontin seinässä olevasta luukusta.

– Se on kuljetuskontista muokattu kauppakäyttöön. Kontti on täysin sähköistetty, ja siellä on juomakylmiöt, pakasteet, jääkaapit ja kaikki muu tarpeellinen, kauppias Tero Mourujärvi kertoo.