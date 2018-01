Suomen pohjoisimman aseman erikoiset järjestelyt ihmetyttävät turisteja: Lippuautomaatti lähes aina rikki, matkailupalvelua ei ole

"Viime vuonna se toimi varmaan viikon", arvioi paikallinen yrittäjä.



– Se on aika pattitilanne. Olemme pohjoisin pääteasema, eikä täällä ole lipunmyyntiä tai infopistettä. Päivittäin on monia tilanteita, joissa turistit kaipaisivat, että olisi joku neuvomassa, rautatieaseman tiloissa toimivan 8 Seasons Cafen yrittäjä Nina Wigley kertoo MTV:lle.



– Moni kysyy, monelta lipputoimisto aukeaa, mutta se ei aukea. Lipputoimisto suljettiin muutama vuosi sitten. Jos neuvot ihmisiä soittamaan asiakaspalveluun lipunmyyntiautomaatin ollessa epäkunnossa, monet eivät kuitenkaan soita, koska asiakkaat ovat siinä vaiheessa jo niin kyllästyneitä palvelun puutteesta.



Tuhansia turisteja sesonkina

Matkustajia aseman kautta kulkee sesonkina tuhansia, vuoden aikana yhteensä 60 000.



– Täällä olosuhteet ovat niin erilaiset, ei ole esimerkiksi R-kioskeja, joista saisi lippuja. Ainoa vaihtoehto on automaatti ja juna. Varsinkin turistit monesti sitä ihmettelevät, jos automaatti on jäässä, että miten he ostavat autopaketin, koska junasta sitä ei saa.



"Olisikohan se viime talvena viikon toiminut?"

Automaatin toiminta ollut satunnaista, kertoo yrittäjä.

– Olisikohan se viime talvena ollut viikon toiminnassa? Neuvoimme asiakkaita monta kertaa menemään sinne, mutta he tulivat vihaisina takaisin, koska laite oli jäässä tai muuten epäkunnossa, Wigley huokaa.



– Sinänsä se on sääli, koska meillä pienenä yrityksenä asiakaspalvelu on kaikki kaikessa, mutta tämä on asia, johon emme voi vaikuttaa.



VR myöntää: Lippuautomaatit jäätyvät

VR:n viestinnästä kerrotaan, että lippuautomaatteihin liittyvät ongelmat ovat yhtiön tiedossa.



– Yleisesti voin sanoa, että käytössä olevat laitteet ovat aika vanhoja. Osalla asemista automaatit on sijoitettu ulos paremman saavutettavuuden takia. Tällöin pakkanen voi aiheuttaa ongelmia. Vuoden sisällä nämä laitteet on kuitenkin tarkoitus vaihtaa uusiin laitteisiin, joissa pakkaskestävyyden pitäisi olla parempi, Elina Salmu VR:n viestinnästä kertoo.



Lipun hinta junasta ostettuna voi olla eri

Mikäli lippuautomaatti on rikki, lipun voi ostaa kaukoliikenteen junasta ilman erillistä palvelumaksua.



VR:n mukaan suoraan junasta ostetun lipun hinta voi kuitenkin olla eri kuin ennakkoon tilatulla lipulla. Myöskään istuma- tai makuupaikan varaus ei onnistu, kun lippu ostetaan vasta junasta

– Automaatti on vain yksi kanava ostaa lippuja. Vaihtoehtoina on tilata lippu puhelinpalvelusta, netistä tai mobiilisovelluksesta. Lipun voi myös ostaa R-kioskeilta, mutta tällä hetkellä Kolarissa ei ole R-kioskia, Salmu jatkaa.



Lähin matkailuinfo 30 kilometrin päässä

Lapin matkailun yhdellä läpikulkuasemalla on myös toinenkin ongelma: moni matkailija kaipaisi apua ja tietoa saapuessaan lomalle, mutta lähin matkailuinfo on 30 kilometrin päässä juna-asemalta.



– Ei se netti tänä päivänä pysty kaikkea hoitamaan, ja vieläpä kun on pääteasema kyseessä. On monia tilanteita, joissa tarvitsisi ihan asiakaspalvelua ja ihmistä neuvomaan. Kaikkea tietoa ei pysty netistä saamaan, varsinkaan turisti, yrittäjä Wigley tuskailee.



Turisteille palvelun puute on usein yllätys

Monille turisteille matkailuinfon puuttuminen on suoranainen yllätys.



– Kyllä kysellään, onko jotain kuljetuksia. Aina yritämme toki kertoa, että kuljetukset lähtevät, mutta nekin lähtevät aika pian junan saavuttua, Wigley toteaa.



– Haluaisimme palvella kaikkia, mutta pitäisi samalla pystyä keskittymään omaan liiketoimintaamme. Jos valtaosa työajastamme menee neuvomiseen ja valitusten vastaanottamiseen, tulee pidemmän päälle turhautunut olo.



Osa turisteista tekee päiväreissuja Lappiin



Lappilainen pienyrittäjä toivoo, että myös junamatkailun potentiaali nähtäisiin, kuten lentomatkailun.

– Lentokenttiin panostetaan kovasti, mutta on myös paljon matkailijoita, jotka valitsevat mieluummin junan. Junamatka on etenkin lapsiperheille seikkailu itsessään, mutta on meillä ollut myös asiakkaita ympäri maapalloa, jotka ovat tulleet varta vasten aamujunalla tänne pohjoisimmalle asemalle ja lähteneet iltajunalla takaisin, Wigley kertoo.



"Miksei markkinointiin panosteta?"



Monet matkailijat tulevat tunnetusti revontulten perässä Lappiin.

– Revontulet merkitsevät paljon etenkin aasialaisille, joten miksi ei markkinoitaisi enemmän tuota "Aurora Borealis Express" -reittiä? Rautatieasemat, aivan kuten lentokentätkin, kuvastavat maamme vahvuuksia ja antavat matkailijoille ensivaikutelman alueestamme, joten tästäkin syystä on erittäin tärkeää, että palveluihin panostetaan.



Isompien organisaatioiden panosta odotetaan

Vaikka pienyrittäjällä intoa riittää, ei se yksin auta. Wigley toivoo, että myös suuremmat organisaatiot ryhtyisivät toimiin.

– Alueellamme on paljon potentiaalia ja tulijoita on, kunhan vain isommat organisaatiotkin panostaisivat kunnolla markkinointiin ja asiakaspalveluun. Lapin matkailu on kovassa kasvussa, joten on elintärkeää, että matkat ovat helposti ja hyvissä ajoin varattavissa, Wigley toteaa.



VR seuraa tilannetta

VR:n mukaan palveluita rautatieasemilla, kuten Kolarissa, parannetaan tarvittaessa. Turismi Lapissa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.



– Varmasti seurataan tilanteita ja mietitään toimenpiteitä, Elina Salmu yhtiön viestinnästä toteaa.