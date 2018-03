"Suomen rohkein poliitikko" Elina Lepomäki myöntää, että sote-ulostulo jännitti – tulevaisuus ei stressaa: "Nousen varmasti kuin torakka vessanpöntöstä"

Soten viimeinen vääntö on käsillä, kun sitä käsitellään huomenna eduskunnassa lähetekeskustelussa. Sote-puheita kuumensi pari viikkoa sitten kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki, joka toi pintaan kokoomuksessa pesivän kritiikin ilmoittamalla avoimesti vastustavansa hallituksen sote-mallia.

– Eihän sitä yksi kansanedustaja ratkaise, sitten elämä jatkuu ja koitetaan tehdä siitä paras ratkaisu. Koen, että nyt on aika keskustella ja käydä tämä läpi, hän sanoo Peter Nymanin keskusteluohjelmassa.

– Minulla on aikaa ja nousen varmasti kuin torakka vessanpöntöstä. Mutta nyt kyse on Suomesta ja siitä, että miten tämä uudistus hoidetaan ja miten politiikan tulevaisuutta johdetaan nykyistä paremmin.

"Koen, että tein oikein"

Sote-uudistus on hallituksen tärkein hanke, jonka tulos on kompromissi, jota eduskunta vielä keväällä hioo. Hallituksen kannalta uudistuksen kaatumiseen ei ole varaa – tai muuten riskinä on koko hallituksen kaatuminen.