Suomen teille on luvassa kiinalaisryntäys helmikuun alusta, poliisi huolissaan: "Merkittäviä vaikeuksia luvassa"

Lisäksi useilla aasialaisilla on totuttelemista autojen tuuletusjärjestelmiin. Saasteisissa suurkaupungeissa he ovat tottuneet pitämään tuuletuksen sisäkiertoa päällä, mutta tämä iskee Suomen pakkaskelillä tuulilasit heti sitkeään huuruun.

Vartioniemi ei kuulosta kovinkaan toiveikkaalta vastatessaan kysymykseen, miten poliisi on varautunut lakimuutokseen. Kun tietää jo ennestään, että pelkästään rikospaikalle pääsy vie Lapissa poliisilta aikaa, on nyt luvassa lisähaasteita, kun vastassa on kielimuuri.

Autovuokraamot innoissaan: "10 prosentin kasvu"

– Onhan tämä ollut aika mielenkiintoinen tilanne, jos miettii, kuinka paljon Suomi on panostanut Pohjois-Suomen tunnetuksi tekemiseen ja kuinka paljon on haalittu tänne matkailijoita. Ja tuonne, missä on aika rajalliset liikenneyhteydet ja matkailijat tykkäävät käyttää vuokra-autoa esimerkiksi liikkumiseen, niin on jouduttu toteamaan, että muuten ihan hyvä juttu, mutta te ette saa ajaa autoa täällä, kertoo MTV Uutisille Suomen autovuokraamoliiton puheenjohtaja Hannu Mikkonen.