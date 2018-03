Suomessa jyllää voimakas RS-virusepidemia – vaarallinen etenkin pienille lapsille

Tavallisia flunssaviruksia on jopa satoja erilaisia. Niiden yleisyydestä ei kuitenkaan ole olemassa tarkkoja tilastoja, sillä tavallisen flunssan aiheuttajaa ei yleensä testata, eikä sen takia useinkaan tarvitse hakeutua edes lääkärin vastaanotolle.

Tänä vuonna kuitenkin on todettu erityisen runsaasti RS-virusta, joka voi olla vaarallinen etenkin pienille lapsille.

Marraskuun alun jälkeen RSV-tartuntoja on tartuntatautirekisteriin ilmoitettu 5 991. Vastaavana aikana viime kaudella eli talvella 2016–2017 tartuntoja oli 847. 2015-2016 talvikaudella tartuntoja oli 4 544.

Neljä eri influenssavirusta

– Viime kaudella influenssa B -tartuntoja ei juurikaan havaittu, kun taas influenssa A -viruksesta H3N2-alatyypin virus oli erittäin merkittävä valtavirus. Nyt on sekä A:ta että B:tä, Ikonen sanoo.

Kun liikkeellä on useampaa virustyyppiä, on mahdollista sairastaa kahta eri influenssaa jopa yhtä aikaa. Tämä on kuitenkin harvinaista.