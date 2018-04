Suomessa kehitellään uutta, mullistavaa viljelytapaa: ”Ravinnerikastettuja ilmaperunoita voi pian kasvaa olohuoneissamme”

Tulevaisuuden ruokailu ei ehkä näytäkään niiltä harmailta ravinnejauheilta, joihin sci-fi-elokuvissa on totuttu, vaan lähiruoan äärimuodolta. Jokainen voi kasvattaa perunansa olohuoneessaan ja niihin voidaan lisätä sellaisia ravinneaineita, joista juuri kasvattajalla on vajausta.

– Kun pystymme täsmällisesti antamaan ravinteita, pystymme rikastamaan perunoita ravintoaineilla, joista meillä on puutosta – vaikkapa seleenillä. Voisi nauttia uuden perunan ja saada ravinnetta, joka on vajauksella.

Ajatus Nasalta ja avaruuslennoilta



Ilola on viljellyt perunaa menetelmällä jo seitsemän vuotta. Ajatus on oikeastaan melko yksinkertainen: sen sijaan, että perunoiden juuret olisivat mullassa, ne roikkuvat ilmassa niin, että kasvattaja pystyy täydellisesti kontrolloimaan juurten itseensä imemien ravinteiden ja veden määrää.

Menetelmää on kehitellyt ensimmäisenä Nasa, jonka videosta Ilolakin inspiroitui.

– Löysimme netistä Nasan hauskan filminpätkän, jossa he kehittelivät ruokahuoltoa tulevaisuuden avaruuslennoille. Päätimme, että kokeilemme sitä perunoiden kanssa, Ilola muistelee.

– Suurin etu koko tavassa on, että pystytään suljetulla ravintokiertojärjestelmällä tuottamaan. Se on loistavaa paikoissa, joissa vedestä on pulaa.