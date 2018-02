Suomessa on jo useita yli 100 000 käyttäjän Facebook-ryhmiä – keskusteluryhmät kiinnostavat kaupallisesti

– Facebookilta on vaikea saada virallisia tilastoja, mutta muutos on havaittavissa, sanoo viestinnän tutkija, dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistossa.

Suosituimpien kotimaisten Facebook-ryhmien aihepiirinä on yleensä harrastus tai ammatti. Esimerkiksi erilaisia opetusalan ryhmiä on valtavasti, Matikainen kertoo.

Kotiruokaryhmä on yli 113 000 jäsenellään tiettävästi yksi suurimmista suomenkielisistä Facebook-ryhmistä. Askartelu- ja sisustusideoita -nimisessä ryhmässä on noin 115 000 jäsentä, Naistenhuone-ryhmässä lähes 104 000 jäsentä.

Foorumit ja blogit hiljenevät



Hän huomauttaa, että vaikka Facebookin romahdusta on ennustettu pitkään, varsinaisia merkkejä siitä ei ole. Käyttötapa on vain muuttunut.

Myös nuorisokadosta on puhuttu. Todenmukaisempi versio tilanteesta on, että valtaosalla nuorista on kyllä profiili Facebookissa, mutta he eivät juuri kirjoita omille seinilleen vaan keskustelevat ryhmissä ja chateissa.