Suomessa rokotevastaisuus on kasvanut – Superin Paavola: "Ei meillä ennen ollut mitään tällaista"

Suomessa rokotusvastaisuus on jostain käsittämättömästä syystä noussut, toteaa Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

– Ei meillä ennen ole ollut mitään tällaista, mutta kun joku lapsi tai nuori kärsii rokotuksesta, kuten sikainfluenssarokotuksen Pandemrixin kohdalla kävi, niin reaktio on selviö.

Paavola sanoo, että sensaatiomainen uutisointi rokotehaitoista on myös voinut johtaa siihen, että jotkut kyseenalaistavat rokotusten turvallisuuden.

Influenssarokotus on yleensä hyvin siedetty. Nykyisetkin kausi-influenssarokotukset suojaavat niin sanotun sikainfluenssan A(H1N1) jälkeläisviruksia vastaan. Kausi-influenssarokotteet ovat erilaisia kuin pandemiarokote, eivätkä altista narkolepsialle.

Uusi laki ei miellytä kaikkia hoitajia



– He eivät vastusta rokotusta sinänsä, vaan tapaa, jolla rokotuskattavuutta nostetaan.

Tehyn työympäristöasiantuntija Anna Kukka on samoilla linjoilla.

– Näin suuresta henkilöstömäärästä kun on kysymys, niin on varmaan joukossa rokotevastaisiakin. Tämä vastustus liittyy yleensä kuitenkin lähinnä tapaan, jolla tätä lakimuutosta on jossain paikoissa hoidettu.