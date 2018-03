Suomessa syntyi viime vuonna historiallisen vähän lapsia – alhainen syntyvyys luo korotuspainetta eläkkeisiin ja verotukseen

Maahanmuutolla entistä suurempi merkitys

– Ainakin nousuun on painetta, jos syntyvyyden laskua ei pystytä korvaamaan millään muulla, esimerkiksi maahanmuutolla, tehtävien automatisoinnilla, roboteilla tai keinoälyllä. Jos he (viime vuonna syntyneet vauvat) työllistyvät hyväpalkkaisiin töihin niin on mahdollista, että verotulot kasvaa.