Suomessa tehtiin historian toinen kasvojensiirto – nyt kirurgi kertoo, mitä operaatiossa tapahtui

Patrik Lassus on ollut Suomen ensimmäisen ja toisen kasvojensiirtoleikkauksen vastuulääkäri. Hän kertoo, että Suomen toinen kasvojensiirto on maailman tilastoissa 41. kasvojensiirtoleikkaus.

– Leikkaus riippuu potilaan vammasta. Kaikki toimivat osat kasvoissa säästetään ja vammautuneet korvataan. Osalle on siirretty vain huulet ja nenä, osalle siirretään yläleuka, alaleuka ja kieli, riippuen potilaan tilanteesta.

Patrik Lassus on ollut vastuulääkärinä kummassakin leikkauksessa.

Kasvojensiirtoa ei tehdä esteettisistä syistä

Plastiikkakirurgian dosentti Lassus kertoo, että kasvojensiirtoa ei tehdä esteettisistä syistä, vaan potilaalla on oltava jokin toiminnallinen häiriö, jotta leikkaus on perusteltu. Häiriö voi liittyä esimerkiksi vaikeuksiin syödä, puhua tai hengittää. Kasvojensiirtoon liittyy myös riski siihen, että keho hylkii siirrännäistä .

Lassuksen mukaan juuri kudosten yhteensopivuudella on merkitystä kasvojensiirrossa. Kasvojen luovuttajan sukupuolella, iällä tai etnisellä alkuperällä taas ei lääketieteellisesti ole merkitystä.

– Meidän protokollaamme kuuluu, että ihon pigmentaatio on suurin piirtein sama. Lääketieteellisesti ratkaisevaa on se, miten hyvin kudokset sopivat yhteen. Ihonväri on lähinnä esteettinen asia.