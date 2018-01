Suomi hakee mallia joukkoliikenteeseen maailmalta: Busseihin jopa tabletteja ja bilenurkkaus

– Psykologit ymmärtävät ihmistä, kun liikenne on palvelua, jota jokainen käytetään joka päivä. Siinä entistä enemmän täytyy ymmärtää, mitkä ovat asiakkaiden tarpeet, kun liikennettä suunnitellaan, kertoo yksikön päällikkö Kimmo Vaismaa WSP Finland Oy:stä.

Selvityksen on tilannut Liikennevirasto yhdessä seitsemän suuren kaupungin kanssa.

Joissakin busseissa on Euroopassa tietokoneita, televisio ja ilmainen Wifi.

Luovaa suunnittelua Readingissa

WSP Finlandin mukaan yksi nostamisen arvoinen malliesimerkki tulee Englannista Readingin kaupungista, joissa bussilinjat ja bussit on värikoodattu. Nimet ovat sen mukaisesti Orange, Leopard, Spritzer ja Purple.

Reading buses on palkittu useilla kansallisilla ja alueellisilla palkinnoilla, sillä matkustusmukavuus raportin mukaan uudella tasolla:

Readingin busses-yhtiön autot on kaikki eri värisiä eri linjoilla.

Vaismaa mainitsee lisäksi, että yliopistolinjan busseissa on yläkerrassa lukunurkka ja yhteiskäytössä tablettikoneita.

– Kaksikerrosbussien yläkerta on tehty sellaiseksi, missä opiskelijat viihtyvät. Bussissa on jukeboxi ja jopa bilenurkkaus, luettelee Vaismaa.

Yliopisto-opiskelijat eivät ole kokonaan siirtyneet digiaikaan, sillä bussin lukunurkka on myös suosittu.

Monissa busseissa on läpinäkyvä katto, jotta valo pääsee sisään ja ihmiset näkevät myös ylöspäin. Edistyksellisyyttä osoittaa myös se, että käytössä on useita hybridibusseja. Ohjauskeskuksessa on monia reaaliaikaisia palveluja bussien liikkumiseen liittyen ja myös reaaliaikainen palaute- ja chatjärjestelmä.