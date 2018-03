Suomi kärsisi välillisesti Yhdysvaltain tuontitullien vaikutuksista: "EU toimii neuvotteluissa yhteisrintamana"

EK:n EU:n kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen muistuttaa, että EU toimii tullien suhteen yhteisrintamana, joten mikään EU-maa ei voi neuvotella tulleista yksinään. EU:n jäsenmailla ei ole vaihtoehtoa sooloilla, sillä EU on tulliunioni.

"Tilanteen eskaloituminen estettävä"

Sijoitusjohtaja Titta Elomaa Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta toivoisi, että EU toimisi yhdessä. Hän kuitenkin muistuttaa, että EU:ssa on kolme isoa maata, joiden vienti voi puolittua näiden tullien myötä Yhdysvaltoihin.

– Vielä ei tiedetä, mitä myt oikeasti on tulossa EU.ta kohtaan. Vielä on siis neuvotteluille mahdollisuus.

EK:n EU:n kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen on samaa mieltä siitä, että malttia tässä tilanteessa tarvitaan.

Vaikutukset Suomeen rajalliset?

– Jos tilanne rajoittuu alumiiniin ja teräkseen, niin suorat vaikutukset Suomeen ovat hyvin rajalliset. Tietenkin jos kauppaa aletaan rajoittaa enemmän, täytyy muistaa, että Yhdysvallat on tärkeä markkina Suomelle. Ei vain jos katsotaan suoria kauppalukuja, mutta Suomesta menee Yhdysvaltoihin paljon kolmansien maiden kautta välituotteissa. Jos katsotaan arvonlisää niin Yhdysvallat on tärkeä markkina Suomelle, sanoo Turtiainen.

Sijoitusjohtaja Titta Elomaa Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta muistuttaa, että Suomi elää viennistä ja Saksa on Suomen tärkein vientimaa. Välillisesti on isoja haasteita silloin, jos vienti esimerkiksi Saksaan alkaa sakkaamaan.

– Moni suomalainen yritys on sanonut, että kun Kiinan vienti on alkanut sakkaamaan, sitä on pystytty paikkaamaan Yhdysvaltojen viennillä. Se selittää sitä ostovoimaa, joka siellä syntyy.