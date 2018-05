Suomi on nyt Euroopan lämpimimpiä maita – huomenna hätyytellään 30 lämpöasteen rajaa

Helleraja on rikkoutunut tänään lähes kaikissa Suomen maakunnissa. Alle 25 lämpöasteen on jääty vain Ahvenanmaalla. Pohjoisin hellepaikka oli Rovaniemi.

Uusiksi on mennyt myös pari vuosikymmentä vanha äitienpäivän lämpöennätys. Tänään on ollut lämpimin toukokuun toinen sunnuntai lähes kuuteen vuosikymmeneen. Asia selviää Ilmatieteen laitoksen mittaustilastosta. Se alkaa vuodesta 1960. Korkein lämpötila, 28,5 astetta, mitattiin tänään Kouvolan Utissa.

Lisää paikkakuntakohtaisia ennätyksiä alkuviikolla



–Alkuviikolla ilmamassa lämpenee Suomen yllä vielä aavistuksen verran. Etelässä ylimmät lukemat kohoavat sisämaassa jopa yli 29 asteeseen. 30 asteen rajan rikkoutuminen on epävarmaa, mutta usealla paikkakunnalla varmasti vuodenaikaan nähden on jopa ennätyksellisen lämmintä. Uusia paikkakuntakohtaisia ennätyksiä voi syntyä. Hellettä on alkuviikolla Etelä-Lapin korkeudelle saakka. Pohjoisempana on epävakaisempaa ja viileämpää.