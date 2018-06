Suositun koomikon uusnatseihin kohdistama irvailu herättää hilpeyttä somessa – "Äärioikeistolle tekisi todella hyvää jättää kaljat juomatta"

Järjestö on julkaissut boikottilistan yrityksistä ja tuotteista, joita se kehottaa ihmisiä välttämään. Listalle ovat päätyneet muun muassa hissiyhtiö Kone, Sinebrychoffin valmistama Karhu-olut sekä ohjelmistofirma Microsoft.

Koomikko Iikka Kivi on julkaissut Facebookissa kirjoituksen, jossa hän kertoo olevansa poikkeuksellisesti täysin natsijärjestön ehdotuksen kannalla.

Päivitys on kerännyt tähän mennessä jo noin kymmenen tuhatta erilaista Facebook-reaktiota, joista suuri osa on joko tykkäyksiä tai reaktioita, joissa käyttäjä ilmaisee repeävänsä nauruun. Koomikon päivitystä on myös jaettu runsaasti ihmisten Facebook sivuilla.