Suru-uutinen: Vapaudenpatsaasta haaveillut 9-vuotias Kiia on poissa – pienen potilaan kaikki kolme toivetta ehtivät toteutua

– Tämä on ystäväni Kiia. Hän on rohkein, kovin ja innostavin koskaan tapaamani henkilö. Hän on yhdeksänvuotias ja on taistellut syöpää vastaan seitsemän vuotta. Kiitän teitä sydämeni pohjasta, että saatoitte hänet matkalle hänen ansaitsemallaan tavalla, Ring kirjoitti.